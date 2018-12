Návrh byt v glamour štýle v Bratislave

20.12.2018 | TOLICCI

Ako navrhnúť interiér bytu v našej identite s miernym nádychom glamour štýlu.

Miesto Bratislava Rok 2018 Autor TOLICCI studio Dodávateľ TOLICCI studio Úžitková plocha 77 m2

VstupZdroj: TOLICCI studio

Celý interiér bytu sme navrhli v jemných krémových farbách so zlatými prvkami a odtieňmi, čo je možné vidieť už pri vstupe do bytu.

VstupZdroj: TOLICCI studio

Šatníkové skrine na chodbe ponúkajú dostatok úložného priestoru a navyše sme jednu z nich použili aj ako praktické zrkadlo.

ObývačkaZdroj: TOLICCI studio

Do obývačky sme navrhli pohodlnú sedačku a dizajnový konferečný stolík so zlatými nohami. V otvorenom priestore sa našlo miesto aj pre jedálenský stôl so stoličkami.

ObývačkaZdroj: TOLICCI studio

Oproti jedálenskej časti sme navrhli pracovný kútik pre klienta. Nesmú chýbať nápadité nástenné hodiny a luster v glamour štýle na strope.

Jedálenská časťZdroj: TOLICC studio

Dominantou jedálenskej časti je stôl s dizajnovou zlatou podstavou, ku ktorému sme zvolili pohodlné krémové stoličky s vysokým operadlom. Priestor umelecky dopĺňa obraz na stene.

KuchyňaZdroj: TOLICCI studio

Kuchyňu sme navrhli v bielom lesklom dekóre so vstavanými spotrebičmi a do priestoru sme vmestili aj menšie barové sedenie.

KúpeľňaZdroj: TOLICCI studio

Klasickú kúpeľňu sme ozvláštnili zlatými lištami a zlatým tubusovým svietidlom nad umývadlom.

ToaletaZdroj: TOLICCI studio

Študentská izbaZdroj: TOLICCI studio

V jednoduchom štýle, s čistými líniami a v krémových odtieňoh s doplnkovou farbou zelenou sme navrhli aj študentskú izbu.

Študentská izbaZdroj: TOLICCI studio

Študentská izbaZdroj: TOLICCI studio

Úložného a odkladacieho priestoru nie je nikdy dosť.

SpálňaZdroj: TOLICCI studio

Za posteľ v spálni sme navrhli zaujímavý obklad, ktorý ozvláštnil bežne klasickú zostavu postele, nočných stolíkov a lámp.

SpálňaZdroj: TOLICCI studio

Oproti posteli je navrhnutá väčšia komoda s TV a nás obľúbený kozmetický kútik s dizajnovým zrkadlom.

ŠatníkZdroj: TOLICCI studio

Pri návrhu interiéru tohto bytu sme rešpektovali požiadavky klienta na vsadenie prvkov v glamour štýle s jemnými prírodnými krémovými farbami a odtieňmi. Do návrhu sme zakomponovali naše obľúbené a pre nás typické zlaté detaily a doladili celý interiér v našej identite.

Mgr. Mária Veselovská – TOLICCI studio team