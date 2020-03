Víkendový dom v Smrečanoch

04.03.2020 | PokornyArchitekti

Átriový dom ako chalupa na víkend

Miesto Smrečany Rok 2019 Autor Pavol Pokorný Dodávateľ Kontrakting stavebné montáže Investor súkromná osoba Úžitková plocha 200 m2 Náklady na realizáciu neuvádza sa

Pekná práca s kontextom v zložitých priestorových vzťahoch. Príklad ukazujúci kľúčový význam architektonického konceptu na tom, aký bude konečný výsledok. Nevýhody a limity pozemku boli transformované do riešenia, ktoré zabezpečilo dostatok súkromia a veľmi dobrú kvalitu bývania. Renesancia až anticky formovaného, dnes na Liptove nie tak často používaného, átriového usporiadania dispozície okolo centrálneho nádvoria.

Úzky a dlhý pozemok s východno-západnou orientáciou, susediaci dom na hranici pozemku... Obytné krídla vymedzujú privátny priestor. Vzniká átrium, ktoré je zo všetkých strán clonené pevnými, alebo posuvnými bariérami. Vnútorný dvor sa tak v letných mesiacoch stáva stredobodom obytného priestoru. Denná časť domu je rozšírená o otvorené podkrovie.

Výsledkom je jednoduché, prízemné, bezbariérové riešenie. Pokojné, lineárne hmoty ozvláštňuje silueta sedlovej strechy. Výborný je kontakt s okolím. Bývať sa dá nielen “dnu”, ale obytný priestor sa za dobrého počasia rozširuje aj na priľahlé vonkajšie plochy.

Región Liptova je dlhodobo vyhľadávanou top rekreačnou lokalitou. Klient nebol v regióne nováčikom, dlhodobo v lokalite vlastnil starší dom, ktorý už kapacitne nestačil napĺňať požiadavky mladej rozrastajúcej sa rodiny. S klietnom sme začali pracovať až po kúpe pozemku v Smrečanoch. Priznám sa, ak by nás zavolal na konzultáciu pred kúpou, s najväčšou pravdepodobnosťou by sme mu kúpu pozmku neodporučili. Dlhá úzka parcela mala síce priaznivú východozápadnú orientáciu, avšak na južnej strane bol na hranici susednej parcely z nepochopiteľných dôvodov situovaný rodinný dom s oknami obytných miestností do parcely nášho klienta (stav trvá).

Po počiatočnej skepse sme siahli k osvedčenému priestorovému konceptu átriového domu ako jedinému riešeniu, ktoré poskytne obyvateľom domu benefit južného slnka a zároveň odfiltruje sociálnu expozíciu aktivít oboch susediacich domov.

Dom je členený na 3 krídla, ktoré sú pozicionované okolo átria. Východné krídlo tvorí vstupný carport s nadväznosťou na vstup do domu a sklad športového náradia, severné krídlo je tvorené hlavným obytný priestor (s otovreným sedlovým prestrešením) a západné krídlo so spálňami a priľahlou exteriérovou terasou.

Dom je realizovaný ako montovaná drevená stavba.

pohľad z ulice

pohľad zo záhrady

kryté parkovanie

kryté parkovanie

átrium

átrium

záhradná terasa

pohľad zo záhrady

interiér

interiér