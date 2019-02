Skrinky okolo postele

15.02.2019 | Jasna Opavská

Záhlavie postele v sebe skrýva periniak

Miesto Bratislava Rok 2019 Autor Jasna Opavská Úžitková plocha 12 m2

Zadanie bolo jasné. Navrhnúť na necelých 12 m2 spálňu s základným úložným priestorom a veľkou posteľou so záhlavím.

Zdroj: Jasna Opavská

Developer počítal v miestnosti so skriňou na šatstvo pôvodne na stene, kde sú zároveň aj dvere do spálne. Ak by sme na túto stenu umiestnili skriňu s hĺbkou 60 cm, čo je minimálna hĺbka na šatstvo vešané na vešiaky, tak by posteľ mala šírku iba 160 cm. To preto, že by sa pri posteli nedali úplne otvoriť dvere na balkón. Ale zákazník si prial posteľ širokú aspoň 180 cm.

Rozhodli sme sa preto umiestniť úložný priestor na inú stenu. Konkrétne na stenu, kde sa nachádza posteľ. Úložný priestor obklopuje posteľ a spolu vytvárajú zaujímavý celok.

Súčasťou postele sú aj nočné stolíky s veľkými zásuvkami. Poslúžia ako bielizník.

Záhlavie postele zasa v sebe skrýva periniak. Posteľ je pre periniak predsunutá viac do priestoru, a spiaci tak nemá nad hlavou veľkú masu skrine.

Pre niektorých ľudí môže byť úložný priestor nad hlavou veľkým problémom pri zaspávaní a môže narušovať ich pokojný spánok. Týmto malým trikom s periniakom sme sa vyhli ťažko pôsobiacej skrini nad hlavou.

Podlaha je z prírodného dreva, konkrétne z dubu. Prírodný dub sa krásne snúbi s bielou, ktorú sme zvolili na výrobu skrine. Nočné stolíky sú olemované dubovou dyhou a z dubu je aj periniak a stena za záhlavím.

Veľmi jednoduchú až minimalistickú spálňu zdobia len dve olejomaľby na jedinej voľnej stene oproti posteli. Uzatvárajú do celku jednoduchú farebnosť celej miestnosti.

Verím, že sa v tejto neveľkej spálni budú snívať krásne veľké sny.

