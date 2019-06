Prázdniny u babičky

28.06.2019 | Jasna Opavská

Dve izby pre vnukov a ich rodičov

Miesto Stará Turá Rok 2019 Autor Jasna Opavská Úžitková plocha 16 - 20 m2

Na čo konkrétne si spomeniete pri zmienke o prázdninách u starých rodičov? Vybaví sa vám vôňa tých najlepších babičkiných buchiet na svete, alebo je to skôr naháňanie sliepok po dvore? Alebo je to skôr zážitok z bábkového divadla u mestskej babky? Verím, že väčšina z nás má svoje jedinečné a krásne spomienky na detstvo a prázdniny u babky.

Zdroj: Jasna Opavská

Babka o ktorej dnes budem písať, nie je úplne typická. Namiesto pečenia buchiet chodí radšej na pilatesove cvičenia. Na dvore nemá sliepky, ale zato má dom v malebných kopčekoch v Starej Turej. Neviem či chodí s vnukmi do bábkového divadla, ale viem, že sa im snaží vytvoriť rozprávkové prostredie priamo u nej doma.

Zdroj: Jasna Opavská

Ako? Tak, že si objednala návrh a realizáciu dvoch hosťovských izieb, kde bude hostiť svoje dospelé deti - dcéru a syna - a ich deti, svojich vnukov. Cez deň budú krásne chvíle tráviť spolu a večer sa každý uchýli do svojej izby, kde ho bude čakať pohodlie a relax.

Zdroj: Jasna Opavská

Prvá izba je pre dcéru a jej štvorročného syna. Veľká posteľ pre mamu a menšia pre drobca. Síce verím, že v noci malé nôžky docupitajú k mame do veľkej postele, ale tak to má byť. Na podlahu sme na pôvodné lamino položili kvalitný celoplošný koberec. Je to riešenie, ktoré sa čím ďalej, tým častejšie vracia do nočnej časti domu. Okrem laminátu a vinylu, ktoré dlho vedú prím pri podlahových krytinách, svoje miesto si znovu nachádzajú aj celoplošné koberce.

Zdroj: Jasna Opavská

Koberec je teplý, tichý a mäkký povrch, je k dispozícii v širokej škále vzorov a farieb a je cenovo prijateľný. Vytvorí v miestnosti jedinečnú atmosféru a k tomu udržia až 25 % tepla. Určite sa oplatí uvažovať o koberci v spálni a detskej izbe.

Zdroj: Jasna Opavská

Nábytok v tejto izbe je navrhnutý na mieru a je vyrobený z dubovej dýhy a lakovaných MDF-dosiek s vysoko matným povrchom.

Zdroj: Jasna Opavská

Zdroj: Jasna Opavská

Druha izba je viac „detská". Ocitla sa v nej naša už legendárna schodoposteľ. Schody sú vyriešené ako police spredu a uzavretý úložný priestor vzadu v stupňoch schodov.

Zdroj: Jasna Opavská

Sklon stropu sa opakuje na sklone schodov a vytvára to v miestnosti príjemnú harmonickú atmosféru.

Zdroj: Jasna Opavská

Babka sa môže na čítanie rozprávok usadiť do ušiakoveho kresla v károvanej látke. Farby na kresle sa opakujú aj na koberci, vankúšoch a stene. Výrazne to zútulňuje a zjednocuje miestnosť.

Zdroj: Jasna Opavská

Ako hlavný zdroj svetla poslúži stropné svietidlo. Ďalšie náladové svetlo je pri každej posteli a stojatá lampa pri kresle.

Zdroj: Jasna Opavská

Verím, že prázdniny u babky budú nezabudnuteľné a spomienky na ne navždy utkvejú v pamäti, ako najkrajšie chvíle života.

Zdroj: Jasna Opavská