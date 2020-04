Obývačka v tmavých farbách a dreve

17.04.2020 | Jasna Opavská

Posledných rokoch vládli svetlé interiéry a biele kuchyne. Časy sa menia a tak pri navrhovaní čim ďalej, tým častejšie stretávam s požiadavkou použiť tmavé farby na nábytku, či podlahe. Zmena je život, tak sa pozrite na jednu obývačku s kuchyňou, kde sa snúbia čierna farba a dub.

Miesto Senec Rok 2020 Autor Jasna Opavská Úžitková plocha 42m2

Mlada žena ktorá si objednala návrh domu, mala vo svojich predstavách jasno.

Po viacerých stretnutiach a prezeraniach fotiek interiérov, ktoré sa jej páčia sme sa dohodli, že obývačku s kuchyňou navrhneme v kombinácii dubu a čiernej. Ako doplnkovú farbu a textúru sme vybrali medeno - hnedú laminovanú drevotriesku od firmy Egger.

Na začiatku navrhovania nového interiéru obvykle ako prvé vyberáme podlahovú krytinu. Veľká plocha podlahy urči smer a dá hranice v ktorých sa interiér bude niesť.

Padla nám do oka vinylová podlaha s textúrou a farbou prírodného dubu.

Možno si poviete prečo sme nesiahli po dreve - naozajstnom dube. Túto dilemu riešime často a dať jednoznačnú odpoveď na otázku, ktorá podlahová krytina je najlepšia je veľmi ťažko. Je to téma na samostatný článok, ale v skratke by som povedala, že najskôr treba prihliadať na to, aký účel má miestnosť a nakoľko bude podlaha zaťažená. Keďže ide o dom pri jazere a obývačku priamo prepojenú s mólom a vodou, vinyl sa javil ako najlepšie voľba.

Vinylova podlaha má viaceré vlastnosti, ktoré ocení človek, ktorý býva pri vode a priamo zo záhrady vstupuje do obývacieho priestoru:

• odolnosť proti vlhkosti a vode

• izoluje zvuk, teplo

• široká škála vzorov a imitácií aj prírodných materiálov

• teplý a príjemný na dotyk

• výhodná cena

• antibakteriálna, takže sa odporúča aj alergikom

• jednoduchá údržba

• dlhá životnosť

Teplá farebnosť dubového dreva si priam pýtala kontrast v podobe čiernej matnej kuchyne. Čierne sú aj skrinky pod televízorom a jedálenský stôl. Krb je tiež obložený tmavým kameňom. Do čiernych plôch sme zakomponovali laminovanú drevotriesku s textúrou a farbou medenej platne a tiež drevodekor o niečo tmavší ako podlaha. Vznikla tak kombinácia rôznych materiálov a textúr, ktoré spolu tvoria prijemný, harmonický celok.

Odporúčam porovnávať vzorky materiálov skôr, ako sa pustite do výroby, alebo nakupovaniu nábytku. Aj tu platí staré dobré známe :"Trikrát meraj a raz rež." Totiž aj keď sa vám môže zdať, že farby a textúry budú spolu ladiť, môžete si s tým byť istý až keď vzorky položíte vedľa seba a dobre si ich obzriete. Ideálne za denného svetla.

V kuchyni je dôležité vytvoriť tri pracoviská vzájomne prepojené jednotlivými aktivitami.

Hovoríme o nich ako o zónach a mali by nám po prepojení vytvoriť pomyselný trojuholník. Jedná sa o zónu umývanie, varenie a pracovnú zónu, ktoré sú vzájomne prepojené zónami pre skladovanie a odkladanie. Vzdialenosť medzi nimi by nemala byť príliš veľká, mala by byť pohodlná, bezpečná a nadväzovať na odkladaciu plochu.

Zjednodušene povedané najskôr by mali byť chladnička a potravinové skrinky, potom menšia pracovná plocha, nasleduje drez a väčšia pracovná plocha. Všetko ukončuje varná doska. Varenie takto bude pohodlné a plynulé.

Na kuchyňu nadväzuje jedálenská časť opticky oddelená dreveným obkladom na stene a strope. TV skrinka je navrhnutá tak, že z časti slúži aj ako lavica na sedenie pri jedálenskom stole.Celok uzatvára krásna pohodlná kožená sedačka, ktorá priam volá po oddychu a leňošení.

Samozrejme, nezabudli sme ani na správne osvetlenie. Veľké stropné svietidlo, ktoré má priemer 110 cm dopĺňajú menšie stropné svietidlá nad pracovnou plochou kuchyne a komunikačnou zónou. Tri rôzne svietidla nad jedálenským stolom sú z dubu a z jednej rodiny. Aj keď je každé iné, spolu tvoria krásny celok. Led svetlo pod hornými skrinkami kuchyne dobre nasvecuje pracovnú plochu medzi chladničkou a umývadlom.

Verím, že tento jednoduchý a krásny interiér aj po rokoch bude aktuálny a odolá rôznym módnym trendom a zubu času.