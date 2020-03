05.03.2020 | Jasna Opavská

Byt v bytovom dome ktorý v päťdesiatich rokoch navrhol pán Akad. arch. Karol Paluš ponúkol pri kompletnej rekonštrukcii krásny základ na vytvorenie moderného interiéru inšpirovaného rokmi, kedy bol postavený.

Miesto Bratislava Rok 2019 Autor Jasna Opavská Úžitková plocha 32 m2

Už pri prvej návšteve bytu na Miletičovej ulici ma okúzlila jeho jednoduchá, dobre premyslená dispozícia, kvalita stavby, veľkorysosť spoločenských priestorov a celková atmosféra okolia bytových domov. Investor si uvedomoval fakt, že ide o byt, ktorý má svoju históriu a zadanie znelo vytvoriť moderný, praktický interiér inšpirovaný päťdesiatimi, šesťdesiatimi rokmi.





Pôvodné dubové parkety v stromčekovom vzore boli v celkom dobrom stave, tak sme sa rozhodli zachovať ich. Po prebrúsení a vytmelení špár, podlaha vyzerá ako nová.

Prijemný odtieň a textúra dubového dreva sa ocitli aj na nábytku v kombinácii s modernou vysoko lesklou bielou. Strohú bielu stlmil jemný odtieň dreva a biela zase drevu prepožičala eleganciu a nechala vyniknúť krásu textúry. Krásna a nadčasová symbióza.





Nakoľko sú majitelia vášniví čitatelia a zberatelia kníh, bolo treba vytvoriť veľa priestoru na knihy. Preto sa na oboch dlhších stenách obdĺžnikového pôdorysu ocitli police na knihy a doplnky. V časti oproti sedačke je samozrejme aj priestor na TV a uzavreté skrinky na všetky veci, ktoré do domácnosti patria ale nechceme ich mat vystavené na otvorených policiach.





Ku čítaniu kníh patrí aj poriadne kreslo s dobrým osvetlením. Kožené kreslo si našlo svoje miesto pri okne a pekne uzatvára sedaciu časť vytvorenú sedačkou s leňoškou a taburetkou. Takto usporiadané viaceré kusy sedacieho nábytku sú variabilné a môžu sa ľubovoľne posúvať podľa potreby keď príde návšteva.

Nakoľko je kuchyňa relatívne malá, bolo treba do obývačky umiestniť aj jedálenský stôl. Krásny dubový stôl doplnený klasickými Tonetkami číslo 811 vytvoril zákutie na prijemné stolovanie, ale aj rozhovory či spoločenské hry.

Pikoškou celého bytu je stropné kúrenie. Technológia, ktorú dnes považujeme za inovatívnu, bola použitá už v päťdesiatich rokoch. Už to nasvedčuje o koľko Akad. arch. Karol Paluš predbehol svoju dobu.Možno si položíte otázku ako je to možné, keď teplo stúpa hore?V skutočnosti totiž nestúpa hore teplo, ale teplý vzduch, pretože je ľahší. Teplo sa šíri vždy do chladnejšieho prostredia, a to v každom smere. Pri stropnom vykurovaní sa pod stropom vytvorí vrstva teplého vzduchu hrubá asi 20 cm. Táto ľahšia vrstva neklesá a k stropu sa tak nedostáva chladnejší vzduch zospodu. Strop sa teda neochladzuje a s jeho vyššou teplotou rastie aj sálavá zložka. Najintenzívnejšie je sálanie v smere kolmom na rovinu zdroja . V prípade stropného vykurovania na podlahu, nábytok a čiastočne i na steny. Od týchto plôch sa potom ohrieva vzduch v miestnosti. S výnimkou vrstvy pod stropom je tak aj pri stropnom vykurovaní teplota vzduchu v celej miestnosti približne rovnaká.

Verím že tento byt po kvalitnej rekonštrukcii bude slúžiť ďalšie desaťročia svojim novým majiteľom.