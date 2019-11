Kúpeľňa so sprchovým kútom

07.11.2019 | Jasna Opavská

Výber obkladu má prednosť pred vytváraním návrhu

Miesto Bratislava Rok 2019 Autor Jasna Opavská Úžitková plocha 4,64 m2

Vo väčších moderných bytoch býva dobrým zvykom, že kúpeľní je viac. Obvykle je v byte okrem hlavnej kúpeľne ešte jedna, zväčša sa nachádza pri hlavnej spálni. Zvykne byť o niečo menšia, ale keď sa dobre premyslí a navrhne, tak môže byť praktická a krásna zároveň.

Zdroj: Jasna Opavská

Kúpeľňa, ktorú vám predstavíme v tomto príspevku má 4,64 m2. Nie je to veľa, ale nakoľko je spojená priamo so šatníkom a spálňou a bude slúžiť len dvom osobám, tak rozmerovo úplne postačí.

Zdroj: Jasna Opavská

Na začiatku navrhovania tejto kúpeľne (ale aj každej inej) bolo dôležité vybrať presný obklad. Môže sa to zdať trošku postavené na hlavu, že najskôr obklad až potom návrh, ale opak je pravdou. Totiž keď v kúpeľni navrhnete napríklad niky, alebo iné ozdobné a praktické prvky, treba vopred poznať presný rozmer obkladu. Je to preto, lebo niky, ktoré rešpektujú pravidelný raster obkladu, vyzerajú omnoho lepšie, ako tie ktoré by boli obložené obkladom, ktorý by sa musel rezať, pripadne dopĺňať.

Zdroj: Jasna Opavská

Vybrali sme preto najskôr obklad v jemných tónoch béžovej a kapučínovej. Tento rad obkladov ponúka obkladačky hladkého podvrhu, texturované v podobe jemných vĺnok a mozaiku. Kombináciou týchto prvokov sme k jednoduchej a striedmej farebnosti pridali určitú dynamiku až hravosť. Vznikla tak nadčasová kombinácia, ktorá rýchlo neomrzí a bude robiť radosť dlhé roky.

Zdroj: Jasna Opavská

Dispozícia kúpeľne bola od začiatku jasná. Do niky pri dverách sa zmestil veľký sprchový kút. Stena kútu vytvára zároveň aj súkromie pre toaletu. Zo strany sprchy je na nej vytvorený priestor v podobe troch nasvietených ník na odkladanie šampónov a inej kozmetiky potrebnej pri sprchovaní. Oproti je dvojité umývadlo a skrinka. Skrinka je navrhnutá zo striekanej MDF-dosky s vysokým leskom. Do vlhkého prostredia kúpeľne je veľmi dôležité umiestniť kvalitný nábytok s povrchovou úpravou, ktorá odolá náporu vlhka a vody.

Zdroj: Jasna Opavská

Drevotriesku neodporúčam aj keď lacné skrinky a odkladacie priestory lákajú svojou nízkou cenou. Drevotrieska nie je vodeodolná, ľahko nasaje vodu, napučí, začne praskať a časom aj plesnivieť. MDF je drevovláknitá doska s veľmi kompaktnou štruktúrou. Keď je upravená kvalitnými akrylovými lakmi, je veľmi vhodná na výrobu nábytku do kúpeľne.

Zdroj: Jasna Opavská

Ďalšou možnosťou je prírodné drevo. Finančne náročné, ale nadčasové a krásne. Vo vlhkom prostredí kúpeľne sa osvedčilo predovšetkým tmavé a tvrdé exotické drevo. Má väčšiu hustotu a je „mastnejšie". Okrem najznámejších druhov exotického dreva wenge a teak je možne použiť aj európske tvrdé dreviny ako napríklad dub alebo agát.

Zdroj: Jasna Opavská

Okrem klasickeho stropného svietidla je v kúpeľni inštalované ďalšie svetlo nad zrkadlom a náladové osvetlenie zakomponované do ník. Realizácia takého množstva osvetlenia je síce o niečo náročnejšia, ale možnosť vytvoriť rôzne nálady v miestnosti vďaka viacerým zdrojom svetla je na nezaplatenie.