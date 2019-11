Kuchyňa a roky šesťdesiate

21.11.2019 | Jasna Opavská

Minimálne stavebné úpravy priniesli určité obmedzenia

Miesto Bratislava Rok 2019 Autor Jasna Opavská Úžitková plocha 7,3 m2

Pri kúpe bytu ľudia často stoja pred dilemou, či kúpiť byt v novostavbe alebo v staršom bytovom dome. V novom bytovom dome treba akceptovať podmienky, ktoré diktuje developer. Starší byt zase znamená viac energie a času pri rekonštrukcii. Aj jedna aj druhá voľba majú svoje plusy a mínusy.

Zdroj: Jasna Opavská

V prospech novostavieb hovoria použité moderné materiály a technológie. Mínusmi môžu byť podmienky, ktoré určí developer v zmluve a ktoré sú často dosť zaväzujúce. Výber zo štandardu je obvykle dosť obmedzený a každá klientska zmena drahá. Príplatok za nadštandard môže novostavbu značne predražiť.

Zdroj: Jasna Opavská

Pri staršom byte je jasné, že mínusom je vek bytovky. Ďalej je to čas, ktorý treba venovať rekonštrukcii, ale sú to aj nepredvídateľné prekvapenia, ktoré môžu pri rekonštrukcii vzniknúť. Nikdy neviete, čo presne nájdete pri zbúraní priečky, alebo pri výmene pôvodných elektrických rozvodov. Za plusy považujem už vyzreté urbánne prostredie a slobodu pri výbere materiálov, ktoré pri rekonštrukcii použijete.

Zdroj: Jasna Opavská

Kuchyňa, ktorú vám predstavíme sa nachádza v staršom tehlovom bytovom dome zo šesťdesiatych rokov. Ako vtedy bolo zvykom - je oddelená od obývačky. V dnešných novostavbách skôr nájdete prepojenie kuchyne a obývačky do jednej miestnosti.

Ja osobne mám rada samostatné kuchyne z viacerých dôvodov. Hluk, ktorému sa pri varení nevyhneme v obývačke spojenej s kuchyňou môže byt problém. Keď je kuchyňa v samostatnej miestnosti, stačí zavrieť dvere a klepanie rezňov, alebo hučanie mixéra nebude rušiť nikoho pri pozeraní televízora alebo pri oddychu. Tiež je veľmi príjemné pripraviť pohostenie pre návštevu v kuchyni a sadnúť si potom do obývačky. Neporiadok kľudne môžete upratať aj ráno.

Zdroj: Jasna Opavská

To, čo je za zavretými dverami kuchyne viete len vy. Zavreté dvere obzvlášť oceníte, keď varíte kapustnicu, či opekáte chutnú klobásu. Keď je v kuchyni miesto na jedálenský stôl, alebo aspoň raňajkový pult, tak nebudete prekvapení, keď si deti vyberú práve toto miesto na písanie domácich úloh. Tiež sa môže stať, že návšteva ani neprejde do obývačky, ale ostane za kuchynským stolom v príjemnej neformálnej atmosfére.

Zdroj: Jasna Opavská

Naša kuchyňa je navrhnutá v samostatnej miestnosti o rozmere 225 x 325 cm. Investori v zadaní trvali na čo najmenších stavebných úpravách. Vývod vody, odpad a digestor sa preto neposúvali z pôvodného umiestnenia. Prinieslo to do projektu menšie obmedzenia.

Medzi drezom a varnou doskou ostal priestor len 60 cm (ideálne by bolo 90 cm a viac). Preto je na protiľahlej stene navrhnutý raňajkový pult vo výške 90 cm (rovnakej ako kuchynská linka). Po zasunutí jednoduchých polobarových stoličiek bude pult alternatívnou pracovnou doskou.

Zdroj: Jasna Opavská

Takéto riešenie je veľmi šikovné, keď varia dvaja. Jeden je pri šporáku alebo dreze a druhý má svoj priestor na prípravu ingrediencii pri raňajkovom pulte. Tu sa aj nachádza vysoká časť kuchyne v ktorej je schovaná vstavaná chladnička, rúra s mikrovlnnou rúrou a menšia potravinová skrinka.

Zdroj: Jasna Opavská

Veľmi jednoduchá farebná škála bielej, hnedej a sivej je osvedčená voľba. Pôsobí čisto, vzdušne a hlavne nadčasovo. Po dôkladnej rekonštrukcii tejto kuchyne verím, že bude verne slúžiť aspoň toľko rokov, koľko slúžila pôvodná kuchyňa.