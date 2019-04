Kancelária pre účtovníkov

26.04.2019 | Jasna Opavská

Veľa úložného priestoru na šanóny vytvoreného na mieru

Miesto Senec Rok 2019 Autor Jasna Opavská Úžitková plocha 210 m2

Netradične som načrela do iné súdka. Tentokrát vám prestavím moju predstavu o realizácii kancelárskych priestorov. V práci častokrát trávime viac času ako doma, ak nerátame do tohto času spánok a tých čo pracujú z domu. Znamená to, že je rovnako dôležité nielen v akom prostredí bývate, ale aj pracujete.

Zdroj: Jasna Opavská

Pre mňa bol svet účtovníctva vždy záhadný svet. Čísla, účty, papiere.... To nie je nič pre moju umelecky založenú dušu. O to viac v sebe prechovávam rešpekt a obdiv k ľuďom, ktorí sa vedia s ľahkosťou a eleganciou orientovať v tomto svete. Aj preto som sa snažila pre účtovnú firmu a jej zamestnancov vytvoriť priestor pohodlný a príjemný na každodenný ťažkú a zodpovednú prácu.

Pôdorys miestnosti je celkom zvláštny, lebo vznikol z predelenia väčšieho priestoru v ktorom aktuálne sídli svadobný salón. Salón bude menši a zvyšný priestor sa premení na kancelárie.

V prvej kancelárii je 6 pracovných stolov. Zoskupené sú tak, aby kolegyne mohli komunikovať navzájom, lebo to pri svojej práci potrebujú. Súčasťou priestoru je aj veľký spoločný stôl, ktorý sme nazvali komunitný.

Pomôže vytvoriť neformálnu priateľskú atmosféru. Bude sa pri ňom raňajkovať, piť káva, oddychovať, ale aj komunikovať s klientmi. Nakoľko majitelia firmy majú predstavu o uvoľnenom a menej formálnom priestore, tak sme stôl navrhli v polobarovej výške. Pôsobí to menej kancelársky a priam navádza na chvíľku posedenia a oddychu, lebo aj také musia byt pri dlhom pracovnom dni.

Veľa úložného priestoru na šanóny bola základná požiadavka. Preto je na skoro na všetkých voľných stenách na mieru vyrobený nábytok, určený na ich uskladnenie. Niektoré police zostanú voľné, napríklad na uloženie kvetov alebo iných dekorácií.

Kvety v železnom kovanom stojane sú aj pri vchode do kancelárie. Opticky oddelia pracovníka sedacieho najbližšie od vchodu od zvedavých pohľadov okoloidúcich.

Zároveň ale prepustia dosť svetla do dlhej miestnosti. Práve kvôli svetlu je aj stena medzi dvoma kanceláriami z časti sklenená. Bolo totiž potrebné pustiť svetlo do veľkej kancelárie aj z druhej strany miestnosti. Ale zároveň práve na tejto strane bolo treba vytvoriť kanceláriu pre majiteľov firmy a mini zasadačku na súkromné rokovania klientmi.

Sklenená stena oddelí priestor, ale zároveň prepustí dostatok denného svetla z okna, ktoré je v menšej kancelárii. Ďalšie denné svetlo zabezpečí svetlík medzi kanceláriami a svadobným salónom.

V menšej kancelárii je aj mini zasadačka na súkromné rokovania Na stene za okrúhlym stolom sú machové obrazy. Steny a obrazy z machu nevyžadujú závlahu, denné svetlo ani iný druh starostlivosti, to všetko vďaka stabilizácií. Čiastočky prachu sa vytrácajú pomocou neustáleho procesu prijímania a vydávania vlhkosti. Takýto kúsok prírody v kancelári poteší aj oko aj dušu.

Celková farebnosť oboch kancelárii je v príjemných nevtieravých tónoch sivej, béžovej a hnedej.

Verím že sa v týchto priestoroch bude pracovať dobre a aj že zákazníkov poteší kultivované a pekné prostredie.

