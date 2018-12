21.12.2018 | Jasna Opavská

Dôstojné miesto pre ihličnatého krásavca treba hľadať už vo fáze plánovania interiéru

Miesto Bratislava Rok 2018 Autor Jasna Opavská Úžitková plocha 57 m2

Možno vás to prekvapí, ale veľmi často pri zariaďovaní obývačiek sa klienti zamýšľajú nad tým, kam umiestniť stromček. Priznám sa, že kedysi ma táto otázka zvykla zaskočiť, ale časom som pochopila, že je vlastne dôležitá.

Zdroj: Jasna Opavská

Najväčší sviatok rodiny a pokoja väčšina z nás oslavuje s radosťou a láskou. A k tomuto sviatku neodmysliteľne patri stromček. Preto mu už vo fáze plánovania hľadáme vhodné miesto, kde bude rozžarovať detské očká.

Niekedy je ťažko nájsť to správne miesto, lebo obývačka je malá, alebo dispozične nevhodne navrhnutá. Ukážeme vám v tomto príspevku stromček, ktorý si našiel kráľovské miesto v kráľovskej obývačke.

Veľké okno v pozadí zastreté jemnou záclonou mu robí ideálne pozadie. Spolu s krbom a vysokým kreslom tvoria zátišie, ktoré volá po oddychu a pokoji.

Okrem stromčeka sme museli do obývačky s kuchyňou zmestiť aj kuchynskú linku, jedálenský stôl, sedačku a TV zostavu. Nakoľko zákazníci mali jasnú predstavu o rohovej sedačke, museli sme ju umiestniť do priestoru a otočiť chrbtom ku krbu. Vytvorili sa tak dve zreteľne oddelené zóny - jedna krbová s pohodlným kreslom a druhá na sledovanie televízie alebo leňošenie na sedačke. Oproti sedačke je TV zostava s knižnicou, voľne pokračuje do kuchynskej časti.

Kuchynská linka je veľká a navrhnutá tak, aby proces varenia plynul pohodlne a bez veľkej námahy. Nápomocný tomu je kuchynský ostrovček spojený s jedálenským stolom. Stôl je veľký a usadí sa pri ňom 6 ľudí. Na dvoch polobarových stoličkách sa bude príjemne raňajkovať, alebo popíjať káva.

Kuchyňu s jedálenskou častou opticky ohraničuje podhľad. Bola to z núdze cnosť, pretože, aby fungoval digestor dobre je ideálne, keď je napojený na komín. Nakoľko pri stavbe bolo počítané so sporákom pri stene, bolo treba vymyslieť ako digestor umiestnime nad ostrovčekom a spojíme s dominovým vývodom na stene. Napadlo nám vytvoriť podhľad nad jedálenskou a kuchynskou častou.

Materiály, ktoré sú použité na výrobu nábytku, len vyzdvihujú krásu a eleganciu miestnosti. Kuchyňa v kombinácii vysoko lesklej bielej a dubovej dyhy, masívny stôl a stoličky z dubu a TV zostava z dýhy a lesklej kapučínovej sú kombinácie, ktoré sa neopozerajú ani po dlhom čase.

Pohodlná rohová sedačka je v podobnom prírodnom jemnosivom odtieni. Jemná farebnosť tón v tóne je nadčasová a elegantná. Svedčí moderným interiérom, kde sa dôraz kladie na praktickosť a jednoduchosť.

Krb je obložený prírodným kameňom. Je to síce finančne náročnejšie, ale krása prírodného materiálu spojená s pohľadom na živý oheň stojí za vyššiu vstupnú investíciu.

Blíži sa koniec kalendárneho roka a chcem sa verným čitateľom poďakovať za priazeň. V tieto adventné dni si viac ako inokedy uvedomujem aké mam šťastie, že moja práca mi umožňuje pomáhať ľudom robiť z domu domov. Som vďačná, že môžem byť súčasťou krásnej cesty k vášmu vysnívanému bývaniu a vám v podobe týchto článkov kúsok z tej cesty ukázať.

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2019 vám praje team Jasna Design