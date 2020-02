Izba pre staršiu sestru Teu

06.02.2020 | Jasna Opavská

Lavica v okne a stena, ktorú zdobí kus histórie

Miesto Bratislava Rok 2019 Autor Jasna Opavská Úžitková plocha 12 m2

V predchádzajúcom príspevku sme vám predstavili jednu z dvoch dievčenských izieb, ktoré sa nachádzajú v jednom byte. Sú to izby dvoch sympatických sestier. Tentokrát vám ukážeme izbu pre staršiu sestru Teu.

Zdroj: Jasna Opavská

Zadanie pre túto izbu bolo takisto úplne jasné. Vysoká posteľ s veľkým záhlavím, minimálne 140 cm široká. Ďalej veľká skriňa na šatstvo, kozmetický stolík, zrkadlo a niečo, čo dá izbe „šmrnc". Farebnosť pastelová a výrazná, skôr v studených odtieňoch.

Zdroj: Jasna Opavská

Veľká posteľ sa zmestila hneď vpravo od vchodu. Má výrazné záhlavie a namiesto nočnej lampy sú nad posteľou inštalované tri visiace svietidlá. Každé svetlo sa dá zapnúť zvlášť. Je to síce trochu prácnejšia práca pre elektrikára, ale výsledok je na nezaplatenie. Je veľmi praktické, keď si viete zapnúť buď len jednu lampu na jemnejšie romantické osvetlenie, alebo dve či tri svietidlá, keď svetla teba viac.

Zdroj: Jasna Opavská

Oproti posteli je vysnívaný toaletný stolík. Prepojený je do jedného celku do tej "šmrncovej" veci. Je ňou lavica v okne, pokrytá farebnými vankúšmi. Už vidím Teu, ako zababušená v deke so šálkou čaju v ruke, pozerá cez okno na upršané mesto.

Zdroj: Jasna Opavská

Pracovný stôl, knižnica a šatníková skriňa tvoria celok na stene vľavo od vchodu. Biela farba nábytku vynikne na mätovo zelenej tapete geometrického vzorca a na sivej farbe stien.

Zdroj: Jasna Opavská

Stenu s tapetou zdobí kus histórie. Tea na povale chalupy našla rukou kreslene návrhy šiat, ktoré zhotovila jej babička. Tieto nádherné kresby dopĺňajú romantickú a jemnú atmosféru malého kráľovstva mladej ženy.



Zdroj: Jasna Opavská

Zdroj: Jasna Opavská

Zdroj: Jasna Opavská

Zdroj: Jasna Opavská

Zdroj: Jasna Opavská

Zdroj: Jasna Opavská