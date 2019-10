Izba pre námorníka

11.10.2019 | Jasna Opavská

Bunker a schodoposteľ musia byť

Miesto Bratislava Rok 2019 Autor Jasna Opavská Úžitková plocha 16 m2

Vždy je pre mňa potešením, keď sa ozve klient ktorému sme už navrhovali priestor. Svedči to o spokojnosti zákazníka. A tá je na prvom mieste. Zákazníkovi, ktorý nás pred časom oslovil, sme pred rokom navrhovali izbu pre dcéru. Teraz prišiel rad na mladšieho brata.

Zadanie bolo jasné - námornícka izba. Ale nie prvoplánová s dominantnou modrou a červenou farbou, loďkami a kormidlom. Skôr jemná, náznakom vytvorená príjemná atmosféra pripomínajúca more, dovolenku, vánok a vôňu soli. K tomu veľa úložného priestoru, veľký pracovný stôl a bunker.

Bunker nám dal najviac zabrať, lebo na začiatku sme sa mamou dohodli, že má byť skôr taký odľahčený, má prepúšťať viac svetla. Na skici vidíte ako sme to pôvodne poňali. Lenže chlapec mal svoju úplne jasnú predstavu, že bunker ma byť bunkrom, a do bunkra mu nemá nikto pozerať.

Mama zasa chcela v bunkri aj nejaké svetlo. Vyriešili sme to drevenými okenicami, ktoré perfektne zapadli aj do námorníckeho zadania. Dajú sa otvoriť, zavrieť, alebo len trošku pootvoriť. Aj keď som sa na začiatku bála, že to nebude pekné, tak výsledok stojí zato.

Plocha na spanie je v dolnej časti tzv. schodopostele, ktorá je nadštandardne široká 100 cm. Hracia plocha - bunker - má šírku 110 cm. Bude tam dostatok priestoru na hru, keď príde na návštevu sestra alebo kamarát.

Oproti posteli je umiestnený veľký pracovný stôl, prepojený so skriňou a veľkou knižnicou. Knižnica okrem na knihy a hračky bude slúžiť aj na výstavu lego-skladačiek, čo je druhá záľuba mladého námorníka.

Farebnosť izby je jemná, pastelová. Biela, sivomodrá, jemne zelená, piesková a žltá sú farby, ktoré môžu evokovať more, pláž, piesok.

Luster z námorníckeho špagátu a pár doplnkov v podobe záchranného kolesa, veľryby a čajky krásne dotvorili dovolenkovú atmosféru izby pre malého námorníka. Prajeme mu pokojné more a dobre naladeného Neptúna.





