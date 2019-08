22.08.2019 | Jasna Opavská

Farebnosť veľkých vecí v interiéri voľte radšej v striedmejších odtieňoch

Miesto Senec Rok 2014 Autor Jasna Opavská Úžitková plocha 30 m2

Na začiatku navrhovania interiéru vždy stoji nejaká inšpirácia, ktorá môže mať rôzne podoby. Napríklad je to zaujímavý a členitý priestor, ktorý môže vnuknúť netradičný nápad ako ho vyriešiť. Alebo je to kreslo po babičke, ktoré si zákazník praje zakomponovať do nového celku. Môže to byť dokonca aj luster, komoda či obraz. V obývačke, ktorú vám predstavíme, bol inšpiráciou výrazný farebný a hravý koberec. Bolo mu treba vymyslieť rám, aby vynikol ako pekný obraz.

Zdroj: Jasna Opavská

Nakoľko mal výraznú farebnosť a textúru, ostatné veci a zariadenie do obývačky sme museli vyberať opatrnejšie, striedmejšie. Zvolili sme preto sedačku jednoduchého minimalistického tvaru v sivom čalúnení. Nábytok je svetlý v kombinácii s drevodekorom.

Zdroj: Jasna Opavská

Obývačku predeľuje stropný preklad a v rohu miestnosti je za sadrokartónovým kastlíkom uložené elektrické vedenie. Najskôr som si lámala hlavu ako ho schovať, a potom mi napadlo, že vlastne schovávať ani nemusím. Preklad a kastlík som zakomponovala do nábytkovej TV zostavy tak, že tvorí jeho súčasť. Vznikol tak pekný celok a okrem majiteľov (a teraz už aj vás) nikto nevie, čo sa v rohu pod sadrokartónom skrýva.

Zdroj: Jasna Opavská

Výklenok v jedálenskej časti si „pýtal“ okrúhly stôl a stoličky oblých tvarov. Mladšieho brata veľkého jedálenského stola nájdete v obývačke pri sedačke. Samozrejme tiež je okrúhly. Vynikajúco ho dopĺňa kreslo z ohýbaného dreva a oblé svietidlá.

Zdroj: Jasna Opavská

Aby vznikol farebný celok, pridali sme pár doplnkov vo farbách, ktoré nájdete aj na koberci. Výrazná ružová a modrá oživia miestnosť a dajú jej určitú hravosť.

Zdroj: Jasna Opavská

Keď sa lepšie pozriete na náhľady, tak si môžete všimnúť, že ak by sme odstránili koberec, doplnky a čalúnenie na kresle, zostal by nám v miestnosti veľmi striedmy farebný základ: sivá – béžová – hnedá. Znamená to, že keď koberec doslúži, alebo omrzí majiteľa, môže si zadovážiť úplne iný. Potom stačí vybrať pár doplnkov vo farbách nového koberca, prečalúniť kreslo a obývačka dostane úplne nový výraz.

Zdroj: Jasna Opavská

Je to aj moje odporúčanie. Veľké veci v interiéri ako sú podlahy, sedačky, nábytku voľte radšej vo striedmejších farbách a textúrach. Doplnky potom podľa vlastného gusta môžete zvoliť aj výraznejšie až extravagantne. Keď vás raz omrzia, pokojne ich vymeňte za nové. Určite je to jednoduchšie a menej finančne náročné, ako vymeniť celú podlahu, sedačku či nábytok.

Zdroj: Jasna Opavská