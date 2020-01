Dievčenská izba pre Táňu

24.01.2020 | Jasna Opavská

Praktický etno interiér v teplých farbách nenáročný na udržiavanie

Miesto Bratislava Rok 2019 Autor Jasna Opavská Úžitková plocha 12 m2

Hovorí sa, že móda je ako veľký sud plný oblečenia. Postupne do neho vkladáte veci a keď dosiahnete vrch, otočíte ho, a to čo bolo na dne, znovu prišlo do módy. Tak trošku pravdy na tom bude. A neplatí to len pri oblečení. Aj v interiérovom dizajne sa veci opakujú a po nejakom čase sa znovu vracajú do módy.

Zdroj: Jasna Opavská

Napríklad približne pred 15 rokmi boli v interiéri v móde teplé a výrazné farby - oranžová, olivovo zelená alebo slnečnicovo-žltá. Na nábytok sa požívala čerešňová dýha, alebo drevotrieska a teplý odtieň vanilky. Keby som v tom čase navrhla klientom interiér v sivých, béžových a hnedých tónoch, asi by som nezožala úspech. Čerešňu postupne vystriedal dub, dub zasa tmavé wenge a po ňom prišla éra bieleného, svetlého nábytku a podláh. No a sud sa naplnil. Otočíme ho a opäť sa vrátili teplé farby. Samozrejme už v inom kontexte, a to v kombinácii so sivou, hnedou alebo bielou farbou na vyváženie celku.

Podliehať módnym trendom v interiéri veľmi neodporúčam. Treba sa nechať viesť vnútorným pocitom a vybrať si farebnosť, ktorá odzrkadľuje nás ako osobnosť a prináša nám radosť a uspokojenie.

V dvoch po sebe idúcich príspevkoch vám predstavíme sestry Táňu a Teu a ich to, ako sa ich rôzne osobnosti odzrkadlia v konečnom riešení interiéru ich izieb.

Mladá slečna Táňa, ktorej dievčenskú izbu vám predstavíme ako prvú, mala od začiatku jasno ako bude vyzerať. Priala si interiér v teplých farbách, tak trošku etno, tak trošku ležérny, ale zároveň veľmi praktický a nenáročný na upratovanie.

Posteľ čim bližšie k podlahe, veľa vankúšov a maliarsky stojan. Neumiestniť posteľ k oknu v tejto izbe by bol hriech. Totiž cez okno je krásne vidieť na celú Bratislavu a nočný pohľad na mesto vyráža dych. Viem si predstaviť ako úžasne sa môže snívať a zaspávať na vankúši, z ktorého ako na dlani vidíte pulzujúce mesto.

Samozrejmosťou v dievčenskej izbe je veľká skriňa na šatstvo. Na jej výrobu sme zvolili teplý hnedý odtieň lieskového orecha. Oproti posteli je umiestnený veľký pracovný stôl s ďalším úložným priestorom, ktorého nikdy nie je dosť.

Maliarsky stojan si tiež našiel svoje miesto. Takto sa v neveľkej izbe o rozmere necelých 12 m2 zmestilo všetko potrebné. A Táňa môže snívať farebné sny a tvoriť nádherné obrazy v svojom mini vesmíre.