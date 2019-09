Ako zariadiť byt od developera

20.09.2019 | Jasna Opavská

Z núdze cnosť a obmedzenia dokončeného priestoru

Miesto Bratislava Rok 2019 Autor Jasna Opavská Úžitková plocha 26 m2

Kúpiť a zariadiť byt nie je maličkosť. Za život človeka sa to stane len párkrát. Preto je veľmi ťažké odhadnúť dopredu, či sú všetky naše rozhodnutia ohľadom výberu správne a čo všetko nás po kúpe čaká. Na pomoc pri zariaďovaní si môžete pozvať skúseného architekta, alebo interiérového dizajnéra. Mohol by vám pomôcť prejsť cez úskalia zariaďovania hladko a bez ujmy na zdraví.

Zdroj: Jasná Opavská

Pri bytoch, ktorých výstavbu zastrešuje developer sa stretnete s viacerými obmedzeniami. Obvykle máte v cene na výber zo štandardu a každá zmena v materiáli alebo dispozícii je spoplatnená. Prípadné zmeny preto treba dôkladne zvážiť a premyslieť.

Zdroj: Jasná Opavská

Niekedy je priestor už dokončený tak, že žiadne zmeny neprichádzajú do úvahy. Obývačku s kuchyňou v byte, ktorý vám predstavíme v tomto príspevku, sme dostali na zariadenie s už jasne určeným vývodom na vodu, odpad, elektriku a hlavne s digestorovou rúrou v rohu miestnosti a klimatizáciou v kuchynskej časti.

Zdroj: Jasná Opavská

Po viacerých stretnutiach a skiciach sme našli riešenie, ktoré zohľadnilo všetky požiadavky a zároveň rešpektovalo obmedzenia už dokončeného priestoru.

Digestorovú rúru sme šikovne schovali do horných skriniek kuchyne. Skrinky budú o niečo hlbšie ako obvykle, lebo rúra zasahuje do priestoru približne 70 cm.

Zdroj: Jasná Opavská

Aby bočná stena vysokej skrinky na chladničku nepôsobila veľmi masívne rozhodli sme sa urobiť "pokračovanie" kuchyne v podobe lavice nástenných políc. Vznikol tak kompaktný celok na celej stene vľavo od vchodu.

Zdroj: Jasná Opavská

Na druhú voľnú kuchynskú stenu, kde je klimatizácia, sme už nedávali žiadne skrinky, aby sme nimi nezapratali všetky steny. Rozhodli sme sa celú stenu obložiť jemným obkladom oblých tvarov. Je to pekné a užitočné riešenie, povedala by som až výtvarný prvok.

Zdroj: Jasná Opavská

Kuchyňa tvarovaná do písmena „U“ z vonkajšej strany má šikovný raňajkový pult.

Na hlavné stolovanie bude slúžiť okrúhly jedálenský stôl s štyrmi stoličkami. Keď sa stôl prisunie ku lavici a stoličky poposúvajú, pohodlne si k stolu môže prisadnúť 6 ľudí.

Zdroj: Jasná Opavská

V obývačkovej časti nás čakali všetky vývody na TV a elektroniku na stene vpravo od dverí. Nejavilo sa to ako šikovné riešenie, lebo sme nemali kam umiestniť veľkú sedačku. Prerezávanie káblov do steny neprichádzalo do úvahy.

Zdroj: Jasná Opavská

Vznikol preto nápad urobiť nábytok pri sedačke tak, aby sa za ním mohli schovať káble a šikovne preniesť k stene, kde je teraz navrhnuté umiestnenie televízora. Takto sa nič nemusí zasekávať a ešte vznikol aj praktický úložný priestor.

Zdroj: Jasná Opavská

Dubová podlaha v byte už bola inštalovaná, tak sme k nej už len doladili farebnosť nábytku. Dubová dyha s bielou farbou je nadčasová kombinácia, ktorá sa len tak ľahko nezunuje.

Zdroj: Jasná Opavská

Steny sú jemne sivé a ako farebný akcent poslúži pár veselých vankúšov a pestrý koberec. Jednoduché stropné svietidla oblých tvarov a visiaci luster nad jedálenským stolom sú pomyslenou čerešničkou na tejto chutnej interiérovej torte.

Zdroj: Jasná Opavská

